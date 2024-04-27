حزب "المؤتمر السوداني": الجيش ارتكب جريمة حرب جديدة في دارفور

‏ودان حزب المؤتمر السوداني ما وصفها بـ”الجريمة المريعة التي تمثل تجسيدا حقيقيا لعدم الاكتراث بقيمة حياة وممتلكات المدنيات والمدنيين".

ودعا قيادة القوات المسلحة إلى التوقف فوراً عن استهداف سلاح الطيران للمواطنات والمواطنين الأبرياء وممتلكاتهم، فهي جريمة حرب متكاملة الأركان تجافي كل القوانين والأعراف المحلية والدولية، حسب البيان.

وجدد الدعوة لقيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لإنهاء المأساة عبر الطرق السلمية التفاوضية، قائلا إن استطالة أمدها يعني إراقة مزيد من دماء الأبرياء وتمزيق النسيج الاجتماعي، وفتح البوابات على مصراعيها نحو تقسيم الوطن، وتحويل أراضيه لصراعات إقليمية ودولية.