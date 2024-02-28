نيويورك.. مؤيدون لفلسطين يكرّمون جنديا أحرق نفسه (صور)

نظّم مؤيدون لفلسطين في نيويورك، فعالية لإحياء ذكرى الجندي الأمريكي آرون بوشنل، الذي أضرم النار في نفسه، تنديدًا بهجمات إسرائيل على غزة، وفق وكالة "الأناضول".

وأفاد المصدر بأن المتظاهرين تجمعوا أمام مركز تسجيل الجيش في مانهاتن، وأقاموا برنامجا لإحياء ذكرى بوشنل، كما وضعوا أزهار القرنفل والشموع أمام صورة للجندي قرب علم فلسطيني عملاق في ميدان التايمز.

وحمل الناشطون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل: "تكريم آرون بوشنل"، و"أوقفوا الدعم العسكري الأمريكي للإبادة الجماعية في غزة".

كما وضعوا لفافة كبيرة على الطريق تضم أسماء المدنيين الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل في غزة.