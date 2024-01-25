فياض يقترح حلًّا لإنهاء الحرب في غزة

حدَّد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، محددات لإنهاء الحرب الدائرة في غزة.

وقال فياض خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يجب إيجاد سلطة فلسطينية موحدة، تحكم عبر حكومة تختارها، وقد يمثل ذلك أداة مهمة في محاولة لإنهاء الحرب".

وتحدث فياض عن توسيع السلطة الفلسطينية وتوحيدها، في إشارة إلى انضواء القوى والفصائل الفلسطينية كافة تحت مظلة هذه السلطة.

ولفت إلى أنه كان يدعو منذ سنوات، القيادة الفلسطينية إلى أن تكون جزءًا من صنع مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني أو العمل على تحقيقه.