فياض يقترح حلًّا لإنهاء الحرب في غزة

فياض يقترح حلًّا لإنهاء الحرب في غزة
حدَّد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، محددات لإنهاء الحرب الدائرة في غزة.
وقال فياض خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "يجب إيجاد سلطة فلسطينية موحدة، تحكم عبر حكومة تختارها، وقد يمثل ذلك أداة مهمة في محاولة لإنهاء الحرب".
وتحدث فياض عن توسيع السلطة الفلسطينية وتوحيدها، في إشارة إلى انضواء القوى والفصائل الفلسطينية كافة تحت مظلة هذه السلطة.
ولفت إلى أنه كان يدعو منذ سنوات، القيادة الفلسطينية إلى أن تكون جزءًا من صنع مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني أو العمل على تحقيقه.
وتابع فياض: "عندما يتعلق الأمر بالحديث عن نوع مختلف من السلطة الفلسطينية، من تمكين للسلطة الفلسطينية، وتفعيلها، كنت أقول صراحة: في الواقع أن السلطة الفلسطينية الحالية لا يمكنها حقًا الاستمرار في الحكم، وبالتأكيد لا تستطيع تحمل مسؤولية رعاية احتياجات شعبنا في غزة، بالإضافة إلى الضفة الغربية".
وأردف بالقول، إنه "يقصد بذلك التمكين السياسي، وهذا يبدأ بمحاولة تجميع النظام السياسي الفلسطيني معًا".
يشار إلى أن حديث فياض يأتي في ظل نقاشات سياسية متكررة حول حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.