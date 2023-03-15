العراق.. مقتل قيادات بارزة في داعش شمال بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، مقتل قيادات بارزة في تنظيم داعش بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان، أنه نفذ عملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة، ضمن البساتين الكثيفة في قضاء الطارمية، بعد رصد تحركات العناصر المتشددة.

وأشار إلى أنه "على الفور شرعت قوة أمنية مشتركة بمحاصرة المكان وبعد الاشتباكات مع العناصر الإرهابية تمكنت القوة من قتل ثلاثة إرهابيين".

وقال البيان إنه "من ضمن القتلى الإرهابي (أبو قيس الفراجي) المكنى (أبو سامر) الذي يشغل حاليًا منصب الشرعي العام لما يسمى ولاية شمال بغداد، وسابقا مسؤول الأسرى والقتلى".