العراق.. مقتل قيادات بارزة في داعش شمال بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، مقتل قيادات بارزة في تنظيم داعش بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وذكر الجهاز، في بيان، أنه نفذ عملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة، ضمن البساتين الكثيفة في قضاء الطارمية، بعد رصد تحركات العناصر المتشددة.
وأشار إلى أنه "على الفور شرعت قوة أمنية مشتركة بمحاصرة المكان وبعد الاشتباكات مع العناصر الإرهابية تمكنت القوة من قتل ثلاثة إرهابيين".
وقال البيان إنه "من ضمن القتلى الإرهابي (أبو قيس الفراجي) المكنى (أبو سامر) الذي يشغل حاليًا منصب الشرعي العام لما يسمى ولاية شمال بغداد، وسابقا مسؤول الأسرى والقتلى".
وأكد أن بينهم "الإرهابي (عبد الوهاب محمد الفراجي) المكنى (أبو منصور) سابقًا بعدما كان يشغل منصب الاقتصادي العام، وحاليًا كنيته (وسام الفراجي) أو (مروان) ويشغل منصب مسؤول المفارز الأمنية".
وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية مازالت تشن عمليات ضد المتشددين في عدد من المناطق.
ويواصل عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقع خلالها عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.