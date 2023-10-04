تحذير من عصابات في لبنان تستدرج الضحايا بوعود السفر إلى أوروبا

جدد الأمن الداخلي اللبناني تحذيراته للمواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية عصابات تنفّذ عمليات خطف وتعذيب مقابل فدية لتحريرهم، داعيًا إلى عدم الإنجرار وراء الحسابات غير الموثوقة والإعلانات الكاذبة التي تُوهمهم بتأمين سفرهم إلى الخارج، وقد تُعرّض حياتهم للخطر.

وذكّرَ بيان لشعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، بتحذيرات سابقة من عمليات خطف تطال سوريين من عصابات تستدرجهم إلى الخارج، عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تطبيق "تيك توك".

وأضاف بيان الشعبة أن المُستدرَجين يتم "إيهامهم أن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية، أو من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادي".

وتابع البيان، أنه "يتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثَم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم داخل غرف ضمن الأراضي السورية، تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره".

وذكّرت قوى الأمن الداخلي أنه سبق وأن أوقفت أفراد وشبكات وعصابات ينفّذون مثل هذه العمليات، ورغم بياناتها التحذيرية والتوعوية، "إلا أن هذه الحالات عادت لتظهر مؤخرًا".