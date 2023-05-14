البرهان يعيّن برعي الصديق أحمد محافظًا للبنك المركزي

أعفى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وعيَّن برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول، محافظًا جديدًا للبنك، وفق بيان اليوم الأحد.

ولم يوضح البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مكتب البرهان، سبب إقالة جنقول.