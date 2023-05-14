البرهان يعيّن برعي الصديق أحمد محافظًا للبنك المركزي
أعفى رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وعيَّن برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول، محافظًا جديدًا للبنك، وفق بيان اليوم الأحد.
ولم يوضح البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مكتب البرهان، سبب إقالة جنقول.
منع البرهان صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع، مثلما قرر تجميد حساباتها وشركاتها في بنوك السودان داخليًا وخارجيًا.
وعلى صعيد متصل، قرر "البرهان" منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع، مثلما قرر تجميد حساباتها وشركاتها في بنوك السودان داخليًا وخارجيًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.
ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل/ نيسان.