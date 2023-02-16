أزمة لبنان الاقتصادية تتفاقم.. مودعون يحرقون بنوكًا.. وتعزيزات أمنية في بيروت

تتفاقم أزمة لبنان الاقتصادية التي تعد الأسوأ في تاريخ البلاد، يومًا تلو الآخر على أكثر من صعيد، إذ دفعت القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب من البنوك القائمة منذ سنوات عشرات المودعين إلى تحطيم عدة فروع لبنوك تجارية وإضرام النار فيها في أحد أحياء العاصمة بيروت اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم جمعية "صرخة المودعين" للدفاع عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية قوله، إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع تجاوز سعر صرف الدولار 80 ألف ليرة لبنانية اليوم الخميس، فيما قطع المحتجون عدة طرق في العاصمة اللبنانية.