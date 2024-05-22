غالانت يلغي قانون "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال غالانت إن القانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.

يأتي ذلك، في وقت قرر فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

و"قانون فك الارتباط"، هو قرار أحادي اتخذته الحكومة الإسرائيلية عام 2005، أخلت بموجبه 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية، ومستوطنات ومعسكرات في قطاع غزة.

ويسمح القرار بعودة المستوطنين إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية.