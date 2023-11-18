مقتل 5 في قصف إسرائيلي على مخيم للاجئين بالضفة الغربية

قالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، إن خمسة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي لمبنى في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الهجوم الذي وقع في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بوسط الضفة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال في وقت سابق إن طواقمه الطبية تتعامل مع خمس إصابات خطيرة للغاية جميعها لشبان تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 186 فلسطينيا بينهم 51 طفلا في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.