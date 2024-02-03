مقتل عنصرين من "حركة أمل" إثر غارة إسرائيلية جنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب عدد آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت، ليل الجمعة، منزلا غير مأهول في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان.

وذكرت مصادر محلية أن القتيلين ينتميان إلى "حركة أمل"، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة أخرى في محيط كفر حمام في القطاع الشرقي.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا وشاحنة تم تخزينها بوسائل قتالية لميليشيا حزب الله.