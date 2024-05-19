محمد بن سلمان يبحث مع سوليفان مسار "ذو مصداقية" لحل الدولتين

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في الظهران، مسار "ذو مصداقية" لحل الدولتين، بما يلبي حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، مردفا: "تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها".