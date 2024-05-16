بعد توقيف محامين وصحفيين.. تونس تحتج على التدخل الخارجي في شؤونها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بلاده أي تدخل خارجي في شؤونها، معلّقا على بيانات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن أبدت "قلقها" من حملات توقيف طالت محامين وصحفيين في تونس.

وكلّف سعيد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وفق ما جاء في بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وخلال استقباله بن رجيبة ذكّر سعيد بما جاء في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي "يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية"، وقال "يجب دعوة سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات وإبلاغهم احتجاجًا شديد اللهجة أن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤون تونس الداخلية".

وأضاف مخاطبًا الدبلوماسي التونسي ''أبلغهم بأنّ تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها فضلًا عن أننا لم نتدخل في شؤونهم حينما اعتقلوا المحتجين وسحبوا منهم شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني" وفق تعبيره.