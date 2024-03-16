ضحايا جدد من جامعي "الكمأة" بانفجار لغم شمالي سوريا

قتل 16 مدنياً على الأقل من جامعي الكمأة، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة كانت تقلهم شمالي سوريا، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراويةk وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد الى مقتل "16 مدنياً بينهم تسع نساء على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطرة جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم داعش في ريف الرقة الشمالي".

وأقلت الشاحنة، وفق المرصد، أكثر من عشرين مدنياً بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة الكمأة التي يمتد موسم جمعها بين فبراير وأبريل.