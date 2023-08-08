المرصد: 10 قتلى من الجيش السوري في هجمات "مباغتة" لداعش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل 10 عناصر من قوات الجيش السوري، في هجمات مباغتة لتنظيم "داعش" على قوات الجيش الحكومي.

وذكر المرصد أن هجمات التنظيم المتطرف استهدفت حواجز عسكرية تابعة للجيش السوري الحكومي في بلدة "معدان عتيق" بريف محافظة الرقة الشرقي.

وأشار المرصد إلى احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات نتيجة وجود 6 جرحى بعضهم بحالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وقال المرصد إن قوات حكومية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة التي شهدت سيطرة تنظيم "داعش" على المواقع المستهدفة لساعات قبل أن ينسحب منها بعد أن أضرم النيران فيها.