الجيش الإسرائيلي يجبر 8 آلاف نازح على إخلاء مستشفى الأمل في غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي أجبر نحو 8 آلاف نازح على الإخلاء من مقرها ومن مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، لـ"إرم نيوز" إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى عصراً بعد حصار مشدد بالدبابات والآليات العسكرية دام نحو أسبوعين.

واعتقل الجيش الإسرائيلي مدير المستشفى وعدداً من أفراد الكادر الطبي وأجبر قرابة 8 آلاف نازح على الإخلاء تحت تهديد السلاح وإطلاق النار".

ودعا النمس إلى إنشاء طريق آمن لإخلاء مرضى غسيل الكلى من مستشفى الأمل بخانيونس، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي قطع الكهرباء عن المبنى، وترك المرضى في عداد الموتى".

وأوضح أن "حوالي 40 نازحًا من كبار السن، و80 ما بين مريض وجريح بالإضافة إلى أفراد من الكادر الطبي والإداري ما زالوا محاصرين داخل المستشفى، ويعانون أوضاعاً صعبة في ظل إطلاق النار ونفاذ الأدوية".

وطالب النمس برفع الحصار عن المستشفى وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وتحييد المؤسسات الطبية عن دائرة الإستهداف الإسرائيلي المتواصل.