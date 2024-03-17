ما دلالة إعلان "كتائب شهداء الأقصى" أنها جزء من 7 أكتوبر؟

جزء من 7 أكتوبر

ودعا بيان صادر عن "شهداء الأقصى"، مساء أمس السبت، كافة المجموعات التابعة له إلى "تصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال"، وأعلن رفضه لما قال إنه "تشكيل حكومة بإملاءات أمريكية إسرائيلية"، في إشارة إلى حكومة محمد مصطفى الجديدة.

وشنَّ البيان هجومًا ضد تصريحات منسوبة لحركة فتح، حمَّلت حركة حماس المسؤولية عن دمار قطاع غزة، مؤكدًا أن "العمل المقاوم لتحرير الأرض، والعمل على إطلاق سراح الأسرى بكل السبل، حق مكفول لكل فلسطيني، دينًا وعرفًا وقانونًا، ولا مشورة فيه مع أي طرف كان".

وأكد أن "كتائب شهداء الأقصى كانت ومازالت جزءًا من عملية 7 أكتوبر المجيدة، ودماء قياداتنا ورصاص كتائبنا بالضفة خير شاهد ودليل"، وفق البيان.

مجلس عسكري جديد

وكانت كتائب شهداء الأقصى قد أعلنت منتصف يناير الماضي، تشكيل مجلس عسكري جديد.

وقالت في بيان إنها "تدعو السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لوقف عمليات ملاحقة عناصرها واعتقال مقاتلي الحركة"، مطالبة بالإفراج عن المعتقل هيثم الكعبي.

وأوضحت أن تشكيل المجلس العسكري "يهدف إلى توحيد قواتها في الشتات والداخل، استعدادًا لخوض المعركة الكبرى ضد الاحتلال".

وورد في البيان أن المجلس "يضم عناصر المقاومة على اختلاف مسمياتها، تحت قيادة واحدة؛ لإدارة المعارك على كافة الجبهات".