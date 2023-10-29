"الغارديان": 5 أزمات تواجه إسرائيل عقب هجمات حماس

انجرفت إسرائيل في أعقاب هجمات "حماس" بسرعة مذهلة إلى شبكة معقدة من 5 أزمات مترابطة تشكل مجتمعة التحدي الأضخم لقدرتها الوطنية منذ حرب يوم الغفران قبل 50 عامًا، بل ربما منذ تأسيسها، في 1948، وفق ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن "هجمات حماس لم تشكل تهديدًا وجوديًا فوريًا لإسرائيل، فقد تطور الوضع بسرعة، ما أدى إلى شبكة معقدة من الأزمات الداخلية والخارجية على حد سواء".

ويمكن أن نقول إن أولى هذه الأزمات، هي صراعات الميليشيات والبقاء الوطني، فقد كان التركيز الأولي للأزمة هو التحدي العسكري الأمني، لاسيما مع فشل القصف المستمر على غزة في وقف الهجمات الصاروخية من حماس، حيث يلوح في الأفق غزو بري عقابي، لكن المخاوف بشأن سلامة أكثر من 200 رهينة، أخرت الغزو البري، في حين تهدد هذه الأزمة العسكرية أيضًا بإشعال صراع إقليمي أوسع نطاقًا، مع تورط إيران وتقدم الميليشيات المتحالفة معها نحو حدود إسرائيل.

وتعد القيادة والأزمة السياسية، ثاني هذه الأزمات، ففي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل أزمة سياسية عميقة، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن يحظى بشعبية قبل الصراع، لومًا واسع النطاق بسبب الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية.

وأدى هذا الصراع الداخلي إلى انقسام الأمة، وتفاقم بسبب السياسات المناهضة للديمقراطية وانتهاكات السلطة التي أدت إلى احتجاجات داخلية كبيرة.