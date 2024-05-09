إسرائيل تقصف 20 هدفاً لحزب الله في بلدة "رامية" جنوبي لبنان (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت، الأربعاء، أكثر من 20 هدفاً لميليشيا حزب الله في منطقة واحدة خلال دقائق معدودة".
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن الجيش "أغار على بنى إرهابية ومستودعات أسلحة من خلال قصف جوي ومدفعي على منطقة رامية في جنوب لبنان".
وأضاف أن "القصف استهداف مباني عسكرية وبنى إرهابية، كما لوحظت انفجارات ثانوية ناجمة عن تواجد مستودعات أسلحة في المكان".
وبحسب المتحدث، هاجمت طائرات حربية قبل قليل مبنى عسكريًا وبنية إرهابية لحزب الله في "مروحين" و"كفركلا" جنوبي لبنان.
من جهتها، أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية استهداف موقع "رامية" العسكري شمال إسرائيل، بقذائف صاروخية، في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين.
وقالت الميليشيا في بيان لها، إنها استهدفت "قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في محيط موقع رامية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".
وأضافت أنه تم أيضاً استهداف "إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع العاصي بمحلّقة هجومية انقضاضيّة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
وسبق ذلك إعلان الميليشيا مقتل اثنين من مقاتليها هما حسن محمد إسماعيل مواليد 1993 من بلدة "كفرفيلا"، ومصطفى علي عيسى مواليد عام 1988 من بلدة "الدلّافة" في البقاع الغربي .