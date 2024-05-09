إسرائيل تقصف 20 هدفاً لحزب الله في بلدة "رامية" جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت، الأربعاء، أكثر من 20 هدفاً لميليشيا حزب الله في منطقة واحدة خلال دقائق معدودة".

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن الجيش "أغار على بنى إرهابية ومستودعات أسلحة من خلال قصف جوي ومدفعي على منطقة رامية في جنوب لبنان".

وأضاف أن "القصف استهداف مباني عسكرية وبنى إرهابية، كما لوحظت انفجارات ثانوية ناجمة عن تواجد مستودعات أسلحة في المكان".

وبحسب المتحدث، هاجمت طائرات حربية قبل قليل مبنى عسكريًا وبنية إرهابية لحزب الله في "مروحين" و"كفركلا" جنوبي لبنان.