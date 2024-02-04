مسؤول فلسطيني: اتصالات مصرية للتقريب بين فتح وحماس

أكد قيادي فلسطيني، أن مصر تقود اتصالات حثيثة بين حركتي فتح وحماس بشأن ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة في قطاع غزة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله، إن هذه الاتصالات تأتي في إطار التوصل لتوافق حول عدد من الملفات العالقة بين الحركتين.

وأضاف عبدالله، لـ"إرم نيوز"، أن "حركته تأمل أن تنجح الجهود المصرية في تقريب وجهات النظر مع حركة حماس، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، والمخططات المتعلقة بمستقبل القطاع بعد الحرب".

وقال: "للأسف حركة حماس هي من تعطل استئناف الحوار مع فتح والفصائل الفلسطينية"، مؤكدًا أنه "رغم عدم إيجابية بعض الاتصالات مع حماس، فإن فتح تأمل أن تؤدي لتوافق إزاء الملفات العالقة".