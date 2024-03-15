حماس تحمّل إدارة بايدن مسؤولية استمرار "مجازر" إسرائيل

حمّلت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكية جو بايدن المسؤولية عن استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة

ودعت الحركة، في بيان لها، عقب مقتل نحو 20 فلسطينياً وإصابة 155 آخرين بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم للمساعدات عند دوار الكويت بغزة، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة وإدخال المساعدات عبر المعابر البرية.

وقالت إن "فشل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية".