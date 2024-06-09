داعمون لغزة يطوّقون البيت الأبيض بـ"خط بايدن الأحمر" (صور)

اصطف آلاف المتظاهرين في الولايات المتحدة حول البيت الأبيض، حاملين راية حمراء بطول ميلين، وطالبوا بإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. حسب وكالة "الأناضول".

ووفق الوكالة، فقد حاصر آلاف المتظاهرين البيت الأبيض يوم السبت، احتجاجًا على سياسة الحرب الإسرائيلية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا سيما في رفح.

وتزامن الاحتجاج مع مرور ثمانية أشهر على القتال بين إسرائيل وفلسطين.