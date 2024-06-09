داعمون لغزة يطوّقون البيت الأبيض بـ"خط بايدن الأحمر" (صور)
اصطف آلاف المتظاهرين في الولايات المتحدة حول البيت الأبيض، حاملين راية حمراء بطول ميلين، وطالبوا بإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. حسب وكالة "الأناضول".
ووفق الوكالة، فقد حاصر آلاف المتظاهرين البيت الأبيض يوم السبت، احتجاجًا على سياسة الحرب الإسرائيلية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا سيما في رفح.
وتزامن الاحتجاج مع مرور ثمانية أشهر على القتال بين إسرائيل وفلسطين.
وبدأ الأمر في حديقة لافاييت أمام البيت الأبيض، حيث أحاط المتظاهرون، الذين يرتدون اللون الأحمر، المبنى براية حمراء طولها ميلان، ترمز إلى "الخط الأحمر" الذي وضعه بايدن فيما يتعلق بالعملية الإسرائيلية في رفح.
وفي وقت سابق، قال بايدن إن عملية رفح ستتجاوز "الخط الأحمر"، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين سارعوا إلى التراجع عن تلك التصريحات، قائلين إن الرئيس لم يضع أي "خطوط حمراء" لإسرائيل أثناء قيامها بهجومها.
وشددت الشرطة الإجراءات الأمنية، ووضعت تدابير إضافية للسلامة العامة، بما في ذلك سياج بالقرب من مجمع البيت الأبيض.
وردّد المتظاهرون: "بايدن، نحن خطك الأحمر"، وطالبوا بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
وحسب وكالة "الأناضول"، فقد كتب المتظاهرون على لافتاتهم: "الإبادة الجماعية هي خطنا الأحمر"، "خط بايدن الأحمر كان كذبة"، "ارفعوا أيديكم عن رفح! أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل"، "أوقفوا تسليح إسرائيل"، "ارفعوا الحصار" عن غزة الآن.
كما رددّ المتظاهرون، الذين حملوا الأعلام الفلسطينية، شعارات مناهضة للرئيس قائلين: "بايدن لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية".
ويقوم بايدن حاليًّا بزيارة دولة إلى فرنسا.
وواجه الرئيس موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بشأن طريقة تعامله مع الحرب في قطاع غزة.