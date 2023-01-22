السودان.. إعلان سياسي جديد مرتقب بين الأطراف المدنية

كشفت تقارير صحفية في السودان، اليوم الأحد، عن توصل مجموعتي "قوى الحرية والتغيير"، و"الكتلة الديمقراطية"، لتفاهمات مشتركة، ينتظر أن تنتج "إعلانا سياسيا" جديدا خلال الأيام المقبلة.

وكانت الخلافات بين المجموعتين عطلت استمرار العملية السياسية لنهايتها، والوصول لاتفاق نهائي، تُشكل بعده الحكومة الجديدة، حيث رفضت مجموعة "الكتلة الديمقراطية" التوقيع على "الاتفاق الإطاري"، بعدما تمسكت "الحرية والتغيير" بانضمام حركتي "جبريل ومناوي" فقط، من دون بقية قوى تحالف الكتلة الديمقراطية.

وقالت صحيفة "الحراك السياسي" الصادرة اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن مجموعتي "الحرية والتغيير- المجلس المركزي، والكتلة الديمقراطية" توصلتا إلى تفاهمات بشأن العملية السياسية الجارية الآن، وذلك بعد لقاءات عدّة جرت بينهما خلال الأيام الماضية عبر لجنة الاتصال من الجانبين".

وأشارت الصحيفة إلى استمرار هذه اللقاءات خلال الأيام المقبلة بغية التوصل إلى صيغة اتفاق يُلحق "الكتلة الديمقراطية" بـ "الاتفاق الإطاري"، عبر إعلان سياسي جديد، في مقبل الأيام.