الغطاء النباتي في لبنان مهدد بالحرائق والعمران والمفاهيم الخاطئة

أتت الحرائق في السنوات الأخيرة على مساحات واسعة من الغطاء النباتي في لبنان، إذ طالت في الأعوام العشرين الماضية نحو 16 مليونا و400 ألف متر مربع من الثروة الخضراء، مع ما يعنيه ذلك من تراجع في القيم الأيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد خبراء البيئة أن الحرائق ليست العامل الوحيد الذي يهدد الغطاء النباتي (الأخضر) في لبنان، وإنما هناك عوامل أخرى مثل التوسع العمراني، و"تبعثر" الغابات وغياب العناية الدورية بها، وأيضا التشجير العشوائي.