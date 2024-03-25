مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، هو الأول من نوعه بعد 5 أشهر من الحرب.

والقرار "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار".

ويطالب كذلك بالإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأشار مجلس الأمن إلى حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

ومر القرار بعدما امتنعت أمريكا عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالحه.

وكان مشروع القرار اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.