قيرغيزستان تتسلم 99 طفلًا وامرأة من عوائل داعش في سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن الإدارة الذاتية في مخيم الهول، أقصى جنوب شرق الحسكة السورية، سلمت 72 طفلاً و27 امرأة من عوائل تنظيم داعش إلى وفد من جمهورية قرغيزستان وفق وثيقة اتفاق بين الجانبين، فيما جرت عملية التسليم في الـ19 من شباط الحالي.
وأوضح المرصد أن وفداً من خارجية قرغيزستان زار مناطق شمال شرق سوريا. ودار حديث بين الطرفين حول محاربة خلايا “التنظيم” في مخيم الهول، والهجمات التركية، لينتهي اللقاء بتسليم الأطفال والنساء لجانب وفد جمهورية قرغيزستان.
كما أفاد المرصد بأنه في الرابع من كانون الثاني الماضي، اعتقلت عناصر دورية عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، 3 سيدات وبرفقتهن طفلان من عوائل التنظيم، أثناء محاولتهم الفرار من مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة أمنية دون معرفة مصيرهم.
وتسيطر على المخيم الواقع على الحدود السورية العراقية قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.