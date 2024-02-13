بوريل: يجب إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حلفاء إسرائيل، وخصوصاً الولايات المتحدة، بوقف تزويدها بالأسلحة في ظل مقتل "عدد كبير جداً من الأشخاص" في غزة.

وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة "تجاوز الحد"، قال بوريل "حسناً، إذا كنت تعتقد أن عدداً كبيراً جداً من الناس يُقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل من أجل منع قتل هذا العدد الكبير من الناس".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إلى جانب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني انتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أيضاً الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة "إجلاء" أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة قبل عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة هناك.

وسأل بوريل: "سيتم إجلاؤهم (...) إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟".