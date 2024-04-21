"العمال الكردستاني" والمياه.. ملفان أساسيان في زيارة أردوغان إلى بغداد وأربيل

3 ملفات رئيسة

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثنى أمين، إن "زيارة أردوغان تعتبر استثنائية تاريخية؛ بسبب ترقب توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جوانب عدة ومختلفة، والزيارة لم تقتصر على العاصمة بغداد بل سيجري زيارة إقليم كردستان".

وأضاف أمين لـ"إرم نيوز"، أنه "وفق جدول أعمال زيارة أردوغان إلى بغداد، فهو سوف يركز في مباحثاته مع الجانب العراقي على ثلاثة ملفات وهي الأمن والاقتصاد وطريق التنمية، كما سيتم توقيع ما يقارب 30 مذكرة تفاهم بخصوص هذه الملفات إضافة إلى توقيع اتفاقيتين مهمتين استراتيجيتين".

وذكر أن "العراق يريد من خلال زيارة أردوغان حسم الملفات العالقة وعدم جعلها زيارة بروتوكولية، فهو يريد ضمان الحصول على حصته المائية العادلة للحد من أزمة الجفاف الخطيرة، وكذلك إعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، كون هذا التوقف خلال الأشهر الماضية سبب خسائر مالية كبيرة جداً للعراق".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، إن "زيارة أردوغان إلى بغداد أكيد لها أهمية كبيرة جداً وهي تعتبر زيارة استثنائية، لكن الحكومة العراقية عليها استغلال هذه الزيارة بالشكل الصحيح والمطلوب لحسم الملفات العالقة لصالحها وليس لصالح أنقرة فقط".

وبيّن الحكيم لـ"إرم نيوز"، أن "ملف تواجد حزب العمال الكردستاني له أولوية كبيرة بأجندة زيارة أردوغان. ولهذا يجب استغلال ذلك كورقة ضغط تجاه أنقرة لضمان حصة العراق المائية وإعادة تصدير النفط وإيقاف أي عمليات عسكرية برية أو جوية تجاه العراق".

وأضاف أن "المعلومات تؤكد وجود نية عراقية – تركية لتوقيع اتفاقية أمنية عسكرية جديدة بشأن تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وكيفية القضاء عليه بعد اعتباره منظمة إرهابية حتى من قبل الحكومة العراقية، لكن هذا الأمر ربما يسبب مشاكل أمنية وسياسية للحكومة العراقية مع بعض الأطراف السياسية المسلحة المدعومة من إيران كونها داعمة لعناصر حزب العمال".