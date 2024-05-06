أنباء عن "تقدم كبير" في مفاوضات الهدنة الجارية في مصر مع وفد حماس

من جهته، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدداً أن "إسرائيل لن تستسلم لحركة حماس ولا يمكنها قبول شروط الحركة التي تصر خصوصاً على وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني".

وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "عندما تظهر إسرائيل حسن نيتها، فإن حماس تصر على مواقفها المتشددة، وعلى رأسها مطلبها بانسحاب قواتنا من قطاع غزة، ووقف الحرب والإبقاء على حماس. ولا يمكن لإسرائيل أن تقبل بذلك"، معتبراً أن "الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة مروعة لإسرائيل".

في المقابل، أكد مسؤول كبير في حماس السبت لوكالة "فرانس برس" أن الحركة "لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقفاً دائماً للحرب".

وبعد توقفه في القاهرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليلم بيرنز أيضاً إلى قطر، وفق مصدر مقرب من المفاوضات.

وقال المصدر إنه "في غياب التقدم خلال مناقشات القاهرة، يعتزم بيرنز عقد اجتماع طارئ مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، من أجل مناقشة سبل استئناف المحادثات مرة أخرى".