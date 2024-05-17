ميليشيا الحوثي تُعلن إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب

أسقطت ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو9" مساء أمس الخميس فوق محافظة مأرب بجنوب شرق اليمن، وفقَا لما ذكر المتحدث العسكري باسم الميليشيا اليمنية في بيان، اليوم الجمعة.

وقال الحوثيون إنهم سينشرون صورا ومقاطع فيديو تثبت صحة البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، وأضافوا أنهم استهدفوا المسيرة بصاروخ "سطح-جو" محلي الصنع.