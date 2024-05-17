العالم العربي
ميليشيا الحوثي تُعلن إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب
أسقطت ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو9" مساء أمس الخميس فوق محافظة مأرب بجنوب شرق اليمن، وفقَا لما ذكر المتحدث العسكري باسم الميليشيا اليمنية في بيان، اليوم الجمعة.
وقال الحوثيون إنهم سينشرون صورا ومقاطع فيديو تثبت صحة البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، وأضافوا أنهم استهدفوا المسيرة بصاروخ "سطح-جو" محلي الصنع.
وتسببت هجمات ميليشيا الحوثي المستمرة منذ أشهر في البحر الأحمر في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت شركات على تحويل مسار سفنها لتدور حول جنوب القارة الأفريقية في رحلات أطول وأعلى تكلفة.
وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف لميليشيا الحوثي ردًّا على تلك الهجمات.