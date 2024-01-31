مسؤول لـ"إرم نيوز": 20% من النساء الحوامل في غزة أجهضن بسبب الحرب

كشف المدير الطبي في مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في غزة وليد أبو حطب، أن 20% من النساء الحوامل في القطاع أجهضن بسبب الحرب الإسرائيلية.

وقال أبو حطب لـ"إرم نيوز"، إن "معدلات الإجهاض قبل الحرب على غزة كانت تتراوح بين 3 إلى 5% فقط".

ولفت إلى أن الارتفاع الملحوظ حاليا، يعود لعدة عوامل مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، أبرزها التلوث، وسوء أوضاع النازحين، ومراكز الإيواء.

وأضاف أبو حطب، أن "هناك زيادة في حالات النزيف لدى النساء، والولادات المبكرة أيضاً، خاصة في مراكز الإيواء".

وأشار إلى أن تكدس السكان في مناطق جغرافية ضيقة، شكل خطراً غير مسبوق على الصحة العامة للأمهات والأطفال.