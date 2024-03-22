إسرائيل تعلن فتح نقطة جديدة لدخول المساعدات إلى غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح نقطة دخول جديدة للمساعدات إلى غزة، وإنه يسمح بدخول إمدادات غير محدودة إلى القطاع بعد أن ذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة أن خطر المجاعة أصبح وشيكا في الشمال وأنها قد تنتشر في القطاع.

وقال الكولونيل موشيه تيترو، قائد مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة، للصحفيين عند المعبر 96 وهي نقطة دخول جديدة لإيصال الإمدادات إلى المنطقة الشمالية: "على حد علمنا، ومن خلال تحليلنا، لا توجد مجاعة في غزة. تدخل غزة كل يوم كمية كافية من الغذاء"، وفقا لـ"رويترز".

ودخلت قافلة مكونة من سبع شاحنات عبر المعبر 96 أمس الخميس، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها استخدام هذا الطريق، بحسب تصريحات تيترو.