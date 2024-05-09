اللوبي الإسرائيلي يحث واشنطن على تأييد هجوم رفح

يتزامن تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مع دفع مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل "أيباك"، الكونغرس إلى دعم العملية الإسرائيلية، بحسب موقع "ذا إنترسبت".

ووفقاً للموقع، فإنه "في مواجهة الشكوك المتزايدة في واشنطن حول الغزو الإسرائيلي لرفح، حيث لجأ حوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني، أمضت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) هذا الأسبوع في الضغط على الكونغرس لدعم العملية".

وسلّط الموقع، الضوء على نقاط الحوار التي أرسلتها "أيباك" إلى مكاتب الكونغرس، وتجادل فيها بأن "غزو رفح هو السبيل الوحيد للقضاء على حماس، وأن إسرائيل ليس لديها خيار آخر".

ومنذ أكثر من أسبوع، يتحدث المسؤولون في واشنطن ضد خطة إسرائيل لاجتياح رفح، ويوم الأربعاء، قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة في حال مضت قدماً في خططها.

كما اعترف بايدن، بأن إسرائيل قتلت مدنيين بالقنابل الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، كتب 57 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي إلى بايدن قائلين إن "اجتياح إسرائيل لرفح في الأيام المقبلة أمر غير مقبول على الإطلاق"، وحثوه على وقف شحنات الأسلحة.