واشنطن: تدمير 4 صواريخ في أحدث ضربة ضد الحوثيين

أعلنت القوات الأمريكية تدمير 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق، في أحدث ضربة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأتت الضربة الجديدة، بعد ساعات من إعلان الميليشيا اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "استهداف الصواريخ تم في نحو الساعة 4:15 صباحا بتوقيت صنعاء"، وأكدت أن واشنطن ستوجه ضربات في اليمن طالما استمرت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية.

وكان متحدث باسم الميليشيا، قال في وقت سابق إن الحوثيين استهدفوا سفينة "زوجرافيا" بصواريخ بحرية خلال إبحارها نحو إسرائيل، وأضاف أن الاستهداف أسفر عن "إصابة مباشرة".