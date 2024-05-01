بسبب الحالة الجوية.. تأهب في الإمارات وتفعيل للعمل والدراسة عن بعد
رفعت الإمارات حالة التأهب استعدادا للتعامل مع التقلبات المرتقبة في حالة الطقس، وسط توجيهات رسمية بتفعيل الدراسة والعمل عن بعد في بعض إمارات المناطق.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.
وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة الرسمية المعنية أكدت ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على جميع مناطق الدولة.
وبناءً على الحالة الجوية المتوقعة، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.
إضافةً إلى ذلك، تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي، أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض.
كما تقرر إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.
وأهابت السلطات بالجمهور الابتعاد عن هذه المناطق، والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر؛ حفاظا على سلامتهم.
وأعلنت إمارة أبوظبي أنه نظراً للأحوال الجوية المتوقعة، سيتم تفعيل الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة 2 و 3 مايو في جميع مدارس الإماراة، وتفعيل العمل عن بُعد يوم الخميس 2 مايو 2024 للجهات الحكومية في الإمارة، في حين استثنت من ذلك المهام التي تتطلب الوجود في مقر العمل.
كما أعلنت حكومة دبي تفعيل نظام العمل عن بُعد لموظفي الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة، مع تشجيع القطاع الخاص على تفعيل نظام العمل عن بُعد؛ نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.
وقررت السلطات المعنية في إمارة عجمان تفعيل منظومة العمل عن بعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة عجمان غداً الخميس، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل؛ نظرا للحالة الجوية المتوقعة؛ وحفاظاً على السلامة العامة، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وقررت الإمارة كذلك تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الخاصة في الإمارة، يومي الخميس والجمعة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن الدولة ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.
وقال إنه بالنسبة ليومي الجمعة والسبت، تقل كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية .