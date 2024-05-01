بسبب الحالة الجوية.. تأهب في الإمارات وتفعيل للعمل والدراسة عن بعد

رفعت الإمارات حالة التأهب استعدادا للتعامل مع التقلبات المرتقبة في حالة الطقس، وسط توجيهات رسمية بتفعيل الدراسة والعمل عن بعد في بعض إمارات المناطق.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة الرسمية المعنية أكدت ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على جميع مناطق الدولة.

وبناءً على الحالة الجوية المتوقعة، أوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية، على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.

إضافةً إلى ذلك، تمت التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي، أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض.