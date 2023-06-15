في ظل فراغ سياسي.. لبنانيون يحرقون المصارف للمطالبة بأموالهم

شهدت مناطق مختلفة في لبنان، اليوم الخميس، احتجاجات واسعة، من قبل بعض المودعين الساعين للحصول على أموالهم من البنوك، تخللها اقتحام وإحراق فروع بعض المصارف والبنوك.

وقادت الاحتجاجات ما تسمى "جمعية صرخة المودعين" في لبنان، والتي أكدت أن المودعين يطالبون بودائعهم المحتجزة في المصارف لأكثر من 3 سنوات.

وتأتي تلك الاحتجاجات الغاضبة من جانب المودعين في ظل الفشل السياسي والشغور الرئاسي، استمراراً لحالة يعيشها اللبنانيون منذ فترة طويلة ضمن العديد من الملفات المتأزمة التي لا تجد لها حلولًا.