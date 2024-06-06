سحب "لواء البصالح".. الجيش الإسرائيلي يقلص قواته في رفح

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن تقديرات المؤسسة العسكرية في إسرائيل تفيد بأن المرحلة الحالية من عمليات رفح ستنتهي أواخر يونيو/ حزيران الجاري، لا سيما العمليات التي تستهدف كشف وتدمير الأنفاق.

وأشار موقع "واللا" الإخباري العبري، الليلة الماضية، إلى أن عددًا من الأمور تقف ضمن اعتبارات العمليات البرية في رفح، خلال فترة تحقيق أهداف تلك المرحلة، منها أمن القوات على الأرض، والأضرار الجانبية، والزخم الذي يشهده المجتمع الدولي.

ويوم أمس الأربعاء، وسّع الجيش الإسرائيلي توغله في مدينة رفح، فيما تقدمت آلياته العسكرية نحو بلدة القرارة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تحت غطاء ناري كثيف، وشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وفق وكالة الأناضول.