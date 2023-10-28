السعودية تحذر إسرائيل من خطورة استمرار العمليات البرية في غزة

حذرت السعودية اليوم السبت، إسرائيل من خطورة استمرار العمليات البرية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الخارجية قولها إن "المملكة العربية السعودية بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع".

وأكد الوزارة في بيان: "إذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي".

ودعت السعودية المجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية حقناً لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق".