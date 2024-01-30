قوة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى مستشفى في جنين وتغتال 3 فلسطينيين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن قوة خاصة اسرائيلية، اغتالت 3 شبان بينهم شقيقين، بعد أن تسللت داخل مستشفى "ابن سينا" في مدينة جنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر من داخل المستشفى قولهم إن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني.

وأضافوا أن الجنود الإسرائيليين تسللوا إلى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وأكد شهود عيان سماع دوي إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى "ابن سينا"، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس إلى 62 قتيلاً، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 381 قتيلاً.