من هم قيادات حزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل؟

تطرح الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل ضد قيادات في ميليشيا حزب الله، العديد من الأسئلة عن التقنيات والوسائل التي تمكنها من الوصول لـ"صيد ثمين"، بحجم اغتيال هؤلاء القياديين البارزين، إلى جانب أسئلة عن مدى اختراق إسرائيل للميليشيات اللبنانية.

تزايدت هذه الاغتيالات، إثر المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤخرًا، في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر العام الماضي.

لكن تبقى هناك اغتيالات حساسة نفذتها إسرائيل قبل المناوشات المذكورة، فمنذ اغتيال الشيخ راغب حرب، حتى اغتيال قائد إقليم والمسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة، عباس الدبس، أمس الأول الخميس، فإن هنالك تاريخًا طويلًا لاغتيال قادة بارزين من "حزب الله".

الشيخ راغب حرب

اغتيل يوم 16 فبراير 1984، برصاص مسلحين أمام بيته، بعد فشل الجيش الإسرائيلي بقتله إبان غزوه للبنان العام 1982.

عباس الموسوي

عباس الموسوي وهو ثاني أمين عام لحزب الله اللبناني، لم يستمر لأكثر من 9 أشهر بالمنصب؛ إذ اغتالته إسرائيل، يوم 16 فبراير 1992، بقصف مروحيات إسرائيلية لموكبه، بعد ساعات من إلقائه خطابًا في ذكرى اغتيال الشيخ راغب حرب.

عماد مغنية

عماد مغنية القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني، الموصوف بـ"الثعلب" تعرض لمحاولات اغتيال متكررة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنه اغتيل، في 12 فبراير 2008، بانفجار سيارة مفخخة في دمشق. بعد الحادث مباشرة أكد حزب الله وفاة مغنية متهمًا إسرائيل بالوقوف وراء مقتله.

سمير قنطار

في العام 2015، قال حزب الله اللبناني إن سمير قنطار، الذي كان يوصف بـ"عميد الأسرى اللبنانيين في إسرائيل" (قضى في السجون الإسرائيلية أكثر من 3 عقود) قُتل في ضربة صاروخية قرب العاصمة السورية، دمشق، متهمًا إسرائيل بالمسؤولية عن الضربة فيما لم تؤكد الأخيرة مسؤوليتها.

الاغتيالات بعد 7 أكتوبر (أبرزها)

· في الثامن من يناير 2024، اغتيل قائد النخبة في "وحدة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" وسام طويل والملقب بـ"الحاج جواد"، جنوب لبنان.

· اغتيال 5 من وحدة النخبة التابعة لحزب الله، في 22 نوفمبر الماضي، بينهم عباس رعد، نجل رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد.

· علي حسين، قائد القوة الجوية لميليشيات "حزب الله" في جنوب لبنان، لقي حتفه في ضربة استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم.

· في الثامن من فبراير الحالي، استهدفت مسيَّرة إسرائيلية في مدينة النبطية، سيارة قائد إقليم في الميليشيات، مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة، هو عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبدالله".

إلى جانب ذلك قتل عدد من المقاتلين التابعين للميليشيات اللبنانية في ضربات جوية استهدفتهم، في سوريا، خاصة في دمشق ومحيطها، عدا عن القتلى في الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.