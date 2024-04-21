فخ "علم فلسطين" يصطاد جندياً إسرائيليًّا في الضفة الغربية (فيديو)

أُصيب جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط اليوم الأحد بجروح خلال محاولته إزالة علم فلسطيني كان تم غرزه في أرض بقرية "المغير" شرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق مصادر عبرية.

وبحسب ما ظهر في مقطع متداول، تقدم الجندي تجاه العلم المثبت قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" المقامة على أرض قرية "المغير" الفلسطينية، وفور ركله للعلم وقع انفجار أصابه بجروح.

يشار إلى أن قرية "المغير"، تعرَّضت خلال الأيام الماضية لهجمات عنيفة من المستوطنين الذين أحرقوا عشرات المنازل والسيارات، وأطلقوا النار على السكان؛ ما أدى لمقتل شاب وإصابة العشرات.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها نصب كمين عبر العلم الفلسطيني لجنود أو مستوطنين إسرائيليين.