"فورين أفيرز": أمريكا عاجزة عن فرض حلول على الشرق الأوسط
خلصت دراسة لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة عاجزة ولا ينبغي لها في الوقت نفسه فرض حلول على منطقة الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "محدودية القوة الأمريكية في توفير القيادة الحاسمة أو النفوذ اللازم للدفع نحو تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأوضحت المجلة، في دراسة إطارية للشرق الأوسط، أن "ما تحتاجه الشرق الأوسط هو إيجاد طريقها الخاص نحو السلام والاستقرار، برئاسة قادته".
وأكدت دراسة المجلة، التي تصدر شهريًّا عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن "حرب غزة قدمت فرصة نادرة لأشكال جديدة من القيادة التعاونية للشرق الأوسط، على غرار ما حصل في العديد من الأقاليم الدولية، لتخلف القيادة الأمريكية المتراجعة".
ورسمت المجلة "طريقًا منهجيًّا نحو نظام إقليمي (منتدى) يصنعه قادة المنطقة"، الذين أشارت إليهم المجلة بـ"خمس دول عربية، هي: مصر، والإمارات، والسعودية، وقطر، والأردن، بالإضافة إلى تركيا".
ورأت الدراسة، التي شارك فيها مدير "برنامج الشرق الأوسط" في مركز "تشاتام هاوس"، سنام وكيل، أنه "من عجيب المفارقات أن واحدة من أقوى القوى التي تحافظ على تماسك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد تكون محنة غزة ذاتها والقضية الفلسطينية، حيث جلبت الحرب انتباه العالم إليها بشكل صارخ".
وقالت: "رغم الإستراتيجيات المتباينة تجاه إسرائيل والفلسطينيين في فترة ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط متحدة على نطاق واسع بشأن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار".
وأشارت المجلة إلى أن الحكومات "معارِضة لنقل الفلسطينيين خارج غزة، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتوفير المساعدات العاجلة، ودعم المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن والأسرى".
وأردفت: "بذلك يُطرح السؤال الكبير الآن عما إذا كان من الممكن توجيه هذه الوحدة نحو بناء عملية سلام مشروعة؟".
وأكدت المجلة أن "الولايات المتحدة لا تستطيع ولا ينبغي لها فرض حلول على المنطقة بيد واحدة؛ فالشرق الأوسط يحتاج إلى إيجاد طريقه الخاص نحو السلام والاستقرار، برئاسة قادته".
ولفتت أنه "رغم الصراعات الماضية، فإن الدول العربية، وإيران، وإسرائيل، تشارك في الحوار الدائر الآن، وفي الرؤى التي تدعو إلى تشكيل شراكات جديدة، مدفوعة بالمصالح الاقتصادية والرغبة في إدارة المخاوف الأمنية من دون الاعتماد فقط على الولايات المتحدة".
وبيّنت أن قراءة سجل سنوات العقد الماضي تفيد، بأن العديد من دول المنطقة كانت فقدت ثقتها بالدور الأمريكي في الشرق الأوسط، وبدأت البحث عن بدائل لتشكيل ووضع الترتيبات الأمنية الذاتية.
واعتبرت دراسة "فورين أفيرز"، أنه "ابتداءً من عام 2019، بدأت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بإصلاح العلاقات المشحونة سابقًا".
وتابعت: "لم تكن عملية إعادة الضبط الإقليمية غير المعتادة هذه مدفوعة بالأولويات الاقتصادية فحسب، ولكن أيضًا بسبب التصور بأن اهتمام واشنطن بإدارة صراعات الشرق الأوسط آخذ بالتراجع".
وأوضحت أنه "مع تضاؤل النفوذ العسكري لواشنطن، ضعفت عضلاتها الدبلوماسية أيضًا. وبدلاً من إظهار العزم، أظهرت الزيارات المستمرة لكبار مسؤولي الإدارة إلى المنطقة مدى ضآلة النفوذ الذي تحتفظ به الولايات المتحدة - أو في حالة إسرائيل، عدم رغبة الإدارة في استخدامه".
وطرحت الدراسة خيارًا للخطوات التي ستعقب حرب غزة، يجب أن يتضمن منتدى حوار دائما للمنطقة بأكملها.
وبتقدير المجلة، فإن مؤتمرات القمة العرضية للوزراء والتجمعات "المصغرة" المتخصصة، مثل منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، و"I2U2"، ستستمر في تحديد المشهد الإقليمي في السنوات المقبلة، لكن لا يوجد منتدى دائم للأمن الإقليمي.
وقالت: "في أجزاء أخرى من العالم، تمكنت المنتديات الأمنية التعاونية، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، من التطور جنبًا إلى جنب مع التحالفات الأمنية الثنائية والإقليمية".
وأشارت إلى أن تلك المنتديات ساهمت في "تعزيز التواصل حتى بين الخصوم، والمساعدة في منع الصراعات.. وليس هناك ما يجعل الشرق الأوسط استثناءً".
واستطردت: "نظراً لحاجة المنطقة الملحة إلى التنسيق ووقف التصعيد، فإن الأزمة الحالية توفر فرصة حاسمة لبدء مثل هذه المبادرة".