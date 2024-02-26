"فورين أفيرز": أمريكا عاجزة عن فرض حلول على الشرق الأوسط

خلصت دراسة لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إلى أن "الولايات المتحدة عاجزة ولا ينبغي لها في الوقت نفسه فرض حلول على منطقة الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "محدودية القوة الأمريكية في توفير القيادة الحاسمة أو النفوذ اللازم للدفع نحو تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأوضحت المجلة، في دراسة إطارية للشرق الأوسط، أن "ما تحتاجه الشرق الأوسط هو إيجاد طريقها الخاص نحو السلام والاستقرار، برئاسة قادته".

وأكدت دراسة المجلة، التي تصدر شهريًّا عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن "حرب غزة قدمت فرصة نادرة لأشكال جديدة من القيادة التعاونية للشرق الأوسط، على غرار ما حصل في العديد من الأقاليم الدولية، لتخلف القيادة الأمريكية المتراجعة".

ورسمت المجلة "طريقًا منهجيًّا نحو نظام إقليمي (منتدى) يصنعه قادة المنطقة"، الذين أشارت إليهم المجلة بـ"خمس دول عربية، هي: مصر، والإمارات، والسعودية، وقطر، والأردن، بالإضافة إلى تركيا".