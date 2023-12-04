انهيار "مفاوضات جدة" بين الجيش السوداني والدعم السريع
أكدت مصادر مطلعة انهيار جولة المباحثات، التي جرت برعاية السعودية والولايات المتحدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جدة.
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "تراجع وفد الجيش عن الالتزام بالقبض على المطلوبين من قادة النظام السابق تسبب في انهيار جولة المفاوضات، وسط تمسك قوات الدعم السريع بالقبض على قائمة من المطلوبين من نظام عمر البشير لدى العدالة الدولية، وآخرين متورطين في إشعال الحرب واستمرارها".
وأفادت المصادر بأن "الوساطة أعلنت تعليق الجولة لتشاور الوفدين مع قيادتيهما والعودة إلى المباحثات في وقت يحدد لاحقا"، مؤكدة أن "وفد الدعم السريع تقدم بقائمة من 27 قيادياً من النظام البائد مطلوب القبض عليهم لمواصلة إجراءات بناء الثقة، والمواصلة في مباحثات وقف إطلاق النار، وأن وفد الجيش تراجع عن التزامه بالقبض على المطلوبين، وطالب بإزالة نقاط ارتكازات الدعم السريع في مناطق سيطرته".