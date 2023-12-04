انهيار "مفاوضات جدة" بين الجيش السوداني والدعم السريع

أكدت مصادر مطلعة انهيار جولة المباحثات، التي جرت برعاية السعودية والولايات المتحدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جدة.

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "تراجع وفد الجيش عن الالتزام بالقبض على المطلوبين من قادة النظام السابق تسبب في انهيار جولة المفاوضات، وسط تمسك قوات الدعم السريع بالقبض على قائمة من المطلوبين من نظام عمر البشير لدى العدالة الدولية، وآخرين متورطين في إشعال الحرب واستمرارها".