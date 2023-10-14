عمرو موسى لـ"إرم نيوز": دعوة إسرائيل سكان غزة إلى التوجه لسيناء "سخيفة"
وصف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعوات المسؤولين في إسرائيل وسياسييها لأهل غزة بالتوجه أو اللجوء جنوبا صوب مصر، بـ"الدعوات السخيفة".
وأكد موسى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، الجمعة، أن "مثل هذا الطرح الإسرائيلي السخيف لا يقبل به أحد، ليس فقط لأن سيناء أرض مصرية، وإنما لكون إسرائيل تريد أن تخلق موجة لجوء جديدة، ومصر لا تقبل بهذا أبدا".
كما أكد أن تهجير الفلسطينيين "أمر مرفوض ولن يتحقق ومصر لا تشارك أراضيها مع أحد، سواء عرضه مرسي أو غيره.. هذا الموضوع سخيف ومصر وعلى لسان رئيسها رافضة لمثل هذا الطرح رفضا تاما، ولا يصح تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها".
جرس إنذار مهم جدًا
وقال موسى إن "هذه الأحداث ضربت جرس إنذار مهما جداً، وهو أن تجاهل طلبات وحقوق الفلسطينيين وإهانتهم أمر غير مقبول، ولا بد من التحرك نحو السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة صالحة للحياة، تضمن أمن الجميع، بمن فيهم إسرائيل".
وشدد على أن "جميع الدول، سواء المطبعة أو غيرها، عليها أن تعمل على تحقيق السلام العادل للفلسطينيين".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يبقى سكان غزة "على أرضهم" في القطاع، محذّرًا من أن خروجهم قد يؤدي إلى "تصفية القضية" الفلسطينية.
ووفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في وقت سابق، عن مصادر أمنية قالت إنها "رفيعة المستوى، فإن "هناك مخططا واضحا لخدمة الأهداف الإسرائيلية لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح للخارج".
وقالت المصادر إن "مخطط توطين أهالي غزة في سيناء تصدت له مصر وستتصدى له، وأن مقررات الجامعة العربية أعلنت الموقف ذاته في سياقات مختلفة".