عمرو موسى لـ"إرم نيوز": دعوة إسرائيل سكان غزة إلى التوجه لسيناء "سخيفة"

جرس إنذار مهم جدًا

وقال موسى إن "هذه الأحداث ضربت جرس إنذار مهما جداً، وهو أن تجاهل طلبات وحقوق الفلسطينيين وإهانتهم أمر غير مقبول، ولا بد من التحرك نحو السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة صالحة للحياة، تضمن أمن الجميع، بمن فيهم إسرائيل".

وشدد على أن "جميع الدول، سواء المطبعة أو غيرها، عليها أن تعمل على تحقيق السلام العادل للفلسطينيين".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يبقى سكان غزة "على أرضهم" في القطاع، محذّرًا من أن خروجهم قد يؤدي إلى "تصفية القضية" الفلسطينية.

ووفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في وقت سابق، عن مصادر أمنية قالت إنها "رفيعة المستوى، فإن "هناك مخططا واضحا لخدمة الأهداف الإسرائيلية لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح للخارج".