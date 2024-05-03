المرصد السوري: 15 قتيلا إثر هجوم لـ"داعش" في ريف حمص

قتل 15 عنصرا من قوات "الدفاع الوطني" السورية في هجوم شنه تنظيم "داعش" على موقع في ريف حمص، الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن عناصر من تنظيم داعش هاجموا بشكل مباغت ثلاثة مواقع عسكرية تابعة للقوات السورية في منطقة الكوم شمالي بلدة السخنة بريف حمص الشرقي.

وأشار إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والرشاشة.

وبحسب المرصد، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات جراء الهجوم.

ولفت المرصد إلى أن المناطق الخاضعة لنفوذ القوات السورية الحكومية تشهد تصاعدا لافتا في هجمات تنظيم داعش.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، وفقاً لتوثيقات المرصد، 363 قتيلاً منذ مطلع العام الجاري.