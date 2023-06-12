خلال زيارة السوداني.. العراق يوسع علاقاته التجارية مع مصر

يجري رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع، يلتقي خلالها مسؤولين مصريين.

ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية وغيرها، بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد السوداني خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيعقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.