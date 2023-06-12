خلال زيارة السوداني.. العراق يوسع علاقاته التجارية مع مصر
يجري رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع، يلتقي خلالها مسؤولين مصريين.
ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية وغيرها، بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد السوداني خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيعقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.
ولفت المكتب إلى أن "اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، ستعقد اجتماعاً غداً الثلاثاء، سيشهد توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في المجالات المالية والتجارية".
وأشار إلى أن الزيارة ستشهد أيضاً "تفاهمات في قطاعات مختلفة على رأسها السياحة، والتدريب الدبلوماسي، والتطوير الإداري، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات متنوعة".
من جانبها، كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية اليوم الإثنين، أنه تم طرح ثلاث مذكرات مع الجانب المصري، لافتةً إلى أن هذه المذكرات تتضمن فقرة تتعلق بسبل تسهيل دخول العراقيين إلى مصر.
وعن المذكرات الثلاث التي تم طرحها، أوضحت الوزارة أن "الأولى عامة تتعلق باتفاقية تعاون مشترك بين وزارتي الثقافة في البلدين، أما الثانية فتخص هيئة السياحة، في حين تتعلق المذكرة الثالثة بهيئة الآثار"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول في الوزارة.
وفي سياق آخر، يذكر أن العراق يقود جهود وساطة بين مصر وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران، وخلال زيارته، من المقرر أن يعقد السوداني لقاءين مع كلّ من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، حسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.