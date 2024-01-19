محكمة سويسرية تصدر حكما جديدا بحق الشيخ أحمد الفهد

قضت محكمة سويسرية، اليوم الجمعة، بتبرئة الشيخ أحمد الفهد الصباح، الشخصية الكويتية البارزة في عالم السياسة والرياضة، من 3 تهم تتعلق بتدخله المزعوم في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي.

ويشكل الحكم الجديد نصرا جديدا للفهد، حيث قضت المحكمة ببراءته في 3 تهم من أصل 4، كما أوقفت نفاذ حكم الحبس الصادر ضده وخفضت مدته الى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً.

والحكم الجديد هو نتيجة لاستئناف الشيخ الكويتي عبر محاميه، للحكم الأولي الذي أصدرته سابقاً، محكمة الجنايات السويسرية، وقد قضت حينها بحبسه 30 شهراً، منها 14 شهراً حبساً نافذاً في سبتمبر عام 2021 في القضية ذاتها.

ونقلت وسائل إعلام كويتية، عن محامي "الفهد"، قوله إن الخطوة القادمة هي الطعن في حكم الاستئناف أيضاً، مشيرًا إلى تفاؤله في إلغاء الحكم بالكامل وتبرئة موكله في محكمة التمييز.