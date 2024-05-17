هل يتعمد نتنياهو إطالة أمد المفاوضات مع حماس؟

وصلت المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس إلى طريق مسدود أفضى إلى اشتداد جولات القتال من جديد، وسط تحذير مراقبين من تعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمد المفاوضات لأهداف سياسية.

وأعلنت إسرائيل عن عدة عمليات عسكرية جديدة، كان أبرزها العملية العسكرية على رفح، رغم التكدس الهائل للنازحين الفلسطينيين في المدينة.

ووصفت تقارير دولية انسداد أفق المفاوضات بين إسرائيل وحماس بأنه بمثابة "طوق النجاة" لنتنياهو للاستمرار في الحرب وتحقيق أهدافه، عبر استخدام الضغط العسكري وإجبار حماس على الاستسلام.

الخبير في الشأن السياسي والدولي الدكتور رائد نجم قال، إن نتنياهو يفضل استمرار الحرب على الدخول في مفاوضات تفضي إلى توقفها في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن هذا ما أكدته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن نتنياهو يفضل إضعاف حماس على القضاء عليها.