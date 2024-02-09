هل وصلت العلاقة بين نتنياهو وبايدن إلى نقطة اللاعودة؟

يشتد الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ على خلفية الصراع في غزة، الذي أصبح يحمل تطورات مقلقة للإدارة الأمريكية، على رأسها ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين وحل الدولتين وكيفية تعامل تل أبيب مع ملف الأسرى.

وقال الخبير الاستراتيجي أحمد صالح خلف، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تمرد على البيت الأبيض وخرج عن سيطرة إدارة الرئيس جو بايدن.

وأضاف خلف في حديث لـ "إرم نيوز" أن نتنياهو يمضي في هذا التمرد باتجاه التصعيد واستمرار الحرب على غزة، مبينا أن "الإشارة الأبرز على ذلك هي ببدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع على الحدود المصرية".

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط رأي إدارة بايدن بشأن العمليات العسكرية في رفح.