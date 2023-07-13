الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا أزمة السودان وسد النهضة

أفادت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في قصر الرئاسة بالقاهرة يوم الأربعاء و"تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا وقضية سد النهضة".

وتستضيف مصر قمة دول جوار السودان يوم الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع المستمر منذ 12 أسبوعاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في أزمة إنسانية كبيرة بالمنطقة.

ومصر وإثيوبيا، وهما أكبر جارتين للسودان، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد "النهضة" الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.