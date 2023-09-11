اشتباكات عنيفة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" في أريحا

في الإطار ذاته، اقتحم مستوطنون في ساعة متأخرة، الأحد، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، قرب بلدة "سيلة الظهر" جنوب جنين.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصدر قوله إن مستوطنين اقتحموا المنطقة وتواجدوا على شارع جنين نابلس الرئيسي، بحماية قوات الاحتلال.

من جهة أخرى، قالت وزارة الأسرى والمحررين إن قوات إسرائيلية نفذت فجر اليوم حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينياً من عدة مناطق بالضفة المحتلة، معظمهم من طلاب جامعة الخليل.