اشتباكات عنيفة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" في أريحا
اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوة إسرائيلية خاصة مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجبش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى وسط المخيم تتكون من 7 آليات و4 ناقلات.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في ساقه وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في الإطار ذاته، اقتحم مستوطنون في ساعة متأخرة، الأحد، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، قرب بلدة "سيلة الظهر" جنوب جنين.
ونقلت وكالة "وفا" عن مصدر قوله إن مستوطنين اقتحموا المنطقة وتواجدوا على شارع جنين نابلس الرئيسي، بحماية قوات الاحتلال.
من جهة أخرى، قالت وزارة الأسرى والمحررين إن قوات إسرائيلية نفذت فجر اليوم حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينياً من عدة مناطق بالضفة المحتلة، معظمهم من طلاب جامعة الخليل.